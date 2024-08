Maicon pede respeito a Léo, alvo de piadas de humorista

Após a vitória de 2 a 1 do Vasco sobre o Athletico-PR, o zagueiro Maicon gastou bastante tempo com a imprensa. Primeiro, em entrevista coletiva, minimizou a briga em São Januário e fez uma projeção do outro duelo com o Furacão, nesta quinta-feira (29), mas pela Copa do Brasil. Depois, pediu mais respeito com o companheiro de posição Léo Pelé, alvo de críticas da torcida e até “zoações”.

“Foi muito chato. A maneira que você brinca não só com o Léo, como com qualquer pessoa, tem que ter o respeito acima de tudo. O Léo tem a cabeça muito boa, é um líder, temos muito respeito por ele. O jogador de futebol tem muitos altos e baixos, faz parte. O que tentamos mostrar é que fases vão e vêm, e o jogador não deixa de ser quem ele é. É um cara de muita qualidade, confiamos muito no Léo. Temos certeza que ele vai dar a volta por cima. Ele sabe quem ele é, e isso é o mais importante para nós. Tem a cabeça muito boa, muito centrada. Com certeza vai dar a volta por cima” disse Maicon, em entrevista ao programa “Boleiragem”, do Sportv.

Para entender: na semana passada, o humorista Rafael Cunha fez uma piada com Léo Pelé, em plena festa de aniversário do clube: “Hoje a gente está com Léo Pelé. Me arrepio todinho. Meu Deus. É difícil. Contratamos o Pelé errado. Rapaz, é difícil. Faz parte da vida”, comentou Rafael.