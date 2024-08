Inter anuncia a contratação do lateral Nathan, do Santos

Jogador estava emprestado a time português e não estava nos planos de Fábio Carille no Peixe. Ele chega para suprir carência no Colorado Crédito: Jogada 10

O Inter fechou com mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (27), o Colorado anunciou a contratação do lateral-direito Nathan, que pertence ao Santos. Ele assinou contrato de empréstimo até junho de 2025. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A negociação entre as partes estava bastante adiantada desde a semana passada. O jogador, de 22 anos, foi aprovado nos exames médicos e finalizou a transferência. Vale destacar que o lateral tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2026.

A lateral direita é uma das carências do elenco colorado. Afinal, o técnico Roger Machado viu o titular Bustos deixar o clube rumo ao River Plate, da Argentina. O reserva imediato era Mallo, que também saiu. Assim, ficou sem jogadores especialistas na posição, e o treinador passou a improvisar o volante Bruno Gomes no setor. Apesar do anúncio de Nathan, o Inter ainda quer outro jogador para a posição. Braian Aguirre, do Lanús, é o favorito. Todavia, as negociações estão paralisadas a uma semana do encerramento da janela de transferências. Nathan estava emprestado pelo Santos ao Famalicão, de Portugal, na última temporada. Na Europa, disputou 28 jogos, sendo 21 como titular.