Imprensa internacional repercute morte do jogador Juan Izquierdo

Zagueiro estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira, quando se sentiu mal no jogo contra o São Paulo

A imprensa internacional comentou a morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, na noite desta terça-feira (27). O zagueiro de 27 anos sofreu um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbi, e estava internado no Hospital Albert Einstein.-

Desse modo, um dos principais jornais do Uruguai, o El País, foi um dos primeiros a publicar algo sobre o zagueiro do Nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja também: Juan Izquierdo, jogador do Nacional, morre em São Paulo