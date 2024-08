Flamengo recusa proposta de clube inglês por Pedro

O Flamengo recusou, nos últimos dias, uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, por Pedro. Os ingleses ofereceram 20 milhões de euros (R$ 122,6 milhões) pelo atacante. O negócio, no entanto, poderia chegar a 25 milhões de euros (R$ 153,2 milhões) com bônus. A informação é do jornalista Venê Casagrande. O motivo pela negativa rubro-negro é: o clube não quer se desfazer de nenhum jogador uma vez que busca os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pedro vive grande fase com a camisa rubro-negra, que o credenciou, mais uma vez, a ser convocado para a Seleção Brasileira. Em 2024, ele marcou 29 gols, além de participar, diretamente, em 39 tentos do Flamengo. O camisa 9 também é um bom garçom aos seus companheiros, com oito assistências no ano. Essa, aliás, não é a primeira vez que um clube do futebol europeu tentou tirar Pedro do Flamengo. Em anos anteriores, West Ham e Fulham, da Inglaterra, Zenit e Spartak Moscou, da Rússia, e Benfica, de Portugal, formalizaram ofertas pelo jogador. Além do Velho Continente, clubes do Oriente Médio, como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também buscou a contratação do atacante reverência.