Flamengo descarta contratação de ponta-direita por imbróglios em negociação, diz jornalista

O Flamengo se jogou no mercado em busca de peças capazes de suprir carências no elenco e, naturalmente, alguns nomes surgiram como recomendações. Caso, por exemplo, do atacante Roberto Alvarado, do Chivas, do México. Nessa segunda-feira (26), a mídia esportiva mexicana trouxe à tona um interesse do Rubro-Negro na contratação de ‘Piojo’ – apelido dado ao ponta-direita. O desejo dos cariocas de fato ocorreu, segundo a imprensa brasileira, mas o contato não passou de uma simples sondagem.

A notícia sobre o interesse do Flamengo em Roberto Alvarado repercutiu rapidamente no Brasil e logo mobilizou apurações da mídia esportiva nacional. Segundo Venê Casagrande, o Rubro-Negro realmente sondou a situação do atacante, mas não conseguiu ”avançar em outras frentes” e sequer chegou a fazer proposta ao Chivas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O possível interesse no atacante do clube mexicano causou estranheza em torcedores, visto que o Flamengo está otimista pela contratação de Gonzalo Plata – que também atua pela ponta-direita. O Rubro-Negro pretende, inclusive, concluir a negociação ainda nesta semana.