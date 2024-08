Ex-São Paulo, Cicinho questiona reclamação sobre calendário

Para o ídolo do São Paulo , o excesso de jogos atualmente não seria motivo para reclamações em relação a cansaço.

Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Cicinho fez um comentário que viralizou na redes sociais. Durante o programa Arena SBT, o agora comentarista avaliou o cansaço gerado pelo calendário e a consequente maratona de jogos no Brasil.

Ídolo corintiano, Sheik citou a repetição do desgaste como impactante ao longo do ano. Em resposta, Cicinho alegou que o problema então seria a preparação física.

Presentes no programa, o ex-jogador Emerson Sheik, o narrador Cléber Machado e o comentarista Mauro Betting discordaram de Cicinho.

“Eu, como ex-atleta, não me entra na cabeça que de três em três dias o cara fica extremamente cansado. Durante o ano ele treina para isso. Concentração é boa, viagem é tranquila. Não me entra na cabeça”, disse Cicinho.

“A questão é a preparação. Hoje o que manda é o preparo físico, a técnica fica de lado. Se o cara não estiver com o GPS marcando 14km ele está mal”, ressaltou.

Mauro Betting, então, falou sobre a diferença do futebol atual com o praticado no período em que o ex-lateral atuava.

“Em relação a época de vocês (Cicinho e Emerson Sheik), isso é estudo. Se corre hoje de quatro, cinco ou seis vezes mais intensidade. Ou seja, piques maiores”, alegou o jornalista.