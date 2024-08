Ex-Juve e Arsenal, Szczesny anuncia aposentadoria aos 34 anos

Goleiro polonês, Szczesny teve ainda passagens por Roma e Brentford; arqueiro tinha proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita

O polonês Szczesny anunciou a aposentadoria do futebol, nesta manhã (27). O agora ex-goleiro teve passagens marcantes por Arsenal e Juventus, além da sua seleção nacional. Curiosamente, o fim da carreira veio mesmo com uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Dei ao jogo tudo o que tinha, 18 anos da minha vida, sem desculpas. Hoje, apesar de meu corpo ainda se sentir preparado para desafios, meu coração não está mais. Sinto que agora é a hora de dar toda minha atenção para minha família. Portanto, decidi me aposentar do futebol profissional”, publicou Szczesny em uma rede social.

Apesar de ser polonês, Szczesny foi revelado pelo Arsenal. Ele defendeu profissionalmente o clube londrino entre 2009 e 2015. No período, contudo, ainda teve um empréstimo ao Brentford, na temporada 2009/2010. O agora ex-arqueiro conquistou duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa com os Gunners.