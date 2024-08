Ex-jogador do São Paulo afirma: ‘Luis Fabiano era muito melhor que Pedro’

Ao lembrar dos tempos de Tricolor Paulista, Souza comenta sobre a capacidade técnica do ex-atacante e o compara a artilheiro do Flamengo

Souza, ex-jogador que passou pelo São Paulo, elogiou o ex-atacante Luis Fabiano e afirmou que ele era “muito melhor” que Pedro, atual atacante do Flamengo. Em entrevista ao humorista Rudy Landucci no podcast MilEmUM, nesta terça-feira (27), Souza destacou que Luis Fabiano seria um dos atacantes da Seleção Brasileira se ainda estivesse em atividade.

“Vivi uma época incrível com o Luis Fabiano. Com os olhos fechados, digo que ele seria o número 9 da Seleção. Na minha opinião, aliás, ele era muito melhor que Pedro. O Luis era excepcional. Para mim, portanto, foi um dos melhores atacantes com quem joguei. E olha que joguei com grandes jogadores, como Fred, Amoroso, Luizão e Aloísio. Mas o Luis era realmente fora de série”, iniciou.

“Sempre soube que ele decidiria os jogos para a gente. Ele tinha a capacidade de fazer gols com a cabeça, com o pé esquerdo, com o direito”, concluiu Souza, que atuou ao lado de Luis Fabiano no São Paulo em 2003 e 2004.