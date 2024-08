Esposa de Galvão, Desirée brinca sobre bronzeado do narrador

Galvão Bueno e Desirée Soares seguem na França após a Olimpíada de Paris; casal desfruta do período de férias do narrador

Galvão Bueno e Desirée Soares seguem aproveitando a estadia na França. Após passagem pelas praias de Saint-Tropez, o casal seguiu para a região de Saint-Jean-Cap-Ferrat, na última segunda-feira (26). O local também é conhecido por possuir um mar cristalino e locais paradisíacos. Desfrutando do sol ao longo dos últimos dias, a esposa do narrador brincou sobre o bronzeado do marido famoso.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Desirée brincou sobre quem mais aproveitou o período ensolarado.