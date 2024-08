Emerson Rodríguez vai do inferno ao céu em virada do Vasco

Atacante foi para o intervalo vaiado e como 'substituição certa' para o segundo tempo; bancado por Paiva, marcou seu primeiro gol pelo time Crédito: Jogada 10

Que a torcida do Vasco é para lá de exigente, todos sabem. E um jogador em particular sentiu isso na pele, mas soube conquistar uma grande reviravolta. O atacante Emerson Rodríguez, colombiano contratado nesta janela de transferências, foi do inferno ao céu em São Januário, na última segunda-feira (26). Durante a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico, pelo Brasileirão, o jogador sofreu com vaias da torcida na saída do intervalo, mas se reergueu para marcar um lindo gol (veja ao fim da matéria) – o de empate. LEIA MAIS: Paiva elogia postura do Vasco ao segurar vitória contra o Athletico, pelo Brasileirão

Titular no “susto” Ele começou como titular apenas pela segunda vez desde que chegou ao Vasco, em 16 de julho, por conta de um problema de saúde de David, que sequer constou entre os relacionados. Atuando pela esquerda, ele fazia um trio com Payet e Lucas Piton para gerar situações de gol para o time da casa. Na primeira etapa, Emerson Rodríguez ficou em boas condições para fazer jogadas perigosas em algumas oportunidades. Mas pecava nas decisões, aumentando a ansiedade do torcedor. Um tempo depois do Athletico abrir o marcador, com Gabriel, aos 24′, o atacante ficou na cara do gol em lance que estava claramente impedido e ainda assim errou o alvo, acertando o travessão – a jogada foi anulada pela arbitragem. Mesmo com a anulação do lance, a torcida não perdoou o gol perdido e aumentou o tom de cobrança. Não à toa, o Vasco saiu para o intervalo sob vaias da torcida, que imaginara que o técnico interino Rafael Paiva tiraria o colombiano para o segundo tempo.

Mas o comandante bancou sua opção e manteve o jogador em campo, até porque perdeu Adson, que voltou a sentir dores na canela esquerda e saiu para a entrada de Rayan. E a manutenção de Emerson Rodríguez funcionou. Afinal, o jogador marcou o gol que recolocou o Vasco no jogo, aos 21′ da etapa final. Ao fim do prélio, pouco antes da virada vascaína, saiu com cãibras e completamente exaurido de campo. Jogador celebra Após o apito final, ainda com a torcida em êxtase, Rodríguez conversou com a produção da Vasco TV, comemorando seu gol, o primeiro com a camisa da Cruz de Malta. “Muito contente. Dou graças a Deus por permitir-me completar um ano a mais de vida (completou 24 anos no último domingo (25)) e pela oportunidade de fazer meu primeiro gol pelo Vasco. Estou muito agradecido e feliz pela torcida”, disse o atacante à Vasco TV.