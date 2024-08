Em jogo com 158 torcedores, Brusque vence Sport, na Ressacada

Jogando no estádio do Avai (a 103km de sua sede) catarinenses ganham uma posição, mas seguem do Z4 da Série B

O Brusque derrotou o Sport na noite desta terça-feira (27/8) pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro, por 1 a 0. Um golaço de Diego Mathias, no fim do primeiro tempo, definiu o triunfo importante para os catarinenses. Afinal, chegam aos 22 pontos, ultrapassando a Chapecoense, mas ainda na zona de rebaixamento, em 18º lugar. O Sport, com a sua terceira derrota consecutiva, segue em queda livre: parou nos 32 pontos, cada vez mais longe da zona de acesso (G4), pois o 4º colocado, Vila Nova, tem 39 pontos.

Brusque marca e segura a vantagem

O Sport fez um primeiro tempo de altos e baixos. Pressionou os catarinenses. Assim, criou chances reais de gol e, na melhor, o atacante Gustavo Coutinho, na frente do goleiro, chutou para fora uma boa jogada iniciada por Barletta, o melhor dos pernambucanos na partida. Mas quem seguiu para o intervalo em vantagem foi o Brusque. Aos 40 minutos, Diego Mathias ficou com a sobra de uma bola espirrada e, da entrada da área, mandou uma bomba no ângulo de Caíque França que estava um pouco adiantado.

No segundo tempo, o Sport teve a posse, mas sem qualidade ofensiva. Com a iminente derrota, o técnico Guto Fereira (com apenas cinco jogos à frente do clube e já questionado) foi c0locando atacantes no time. Porém, sem sucesso. Com isso, amarga cinco jogos sem vencer: um e empate e quatro derrotas. Enfim, o acesso está cada vez mais longe.

Jogos da 23ª rodada da Série B do Brasileiro

Sexta-feira (23/8)

Ponte Preta 0x1 Operário

Sábado (24/8)

Santos 0x0 Amazonas

Ituano 1×0 Goiás

Domingo (25/8)

Vila Nova 1×0 América-MG

Chapecoese 0x0 CRB

Segunda (26/8)

Paysandu 0x0 Mirassol

Ceará 1×0 Novorizontino

Terça-feira (27/8)

Brusque 1×0 Sport

21h30 – Coritiba x Avaí