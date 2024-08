Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Após três dias, Colorado e a Raposa voltam a se enfrentar pela Série A, em jogo atrasado pela quinta rodada Crédito: Jogada 10

Internacional e Cruzeiro voltam a se enfrentar depois de três dias pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28). A partida representa compromisso atrasado pela quinta rodada do torneio e ocorre, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Enquanto a Raposa se encontra em fase negativa na competição, o Colorado demonstra reação. A equipe gaúcha é o 11ª colocada, com 28 pontos, e o time mineiro se encontra na sétima posição, com 37. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O jogo será transmitido exclusivamente no Premiere pelo pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro A Raposa não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, sendo dois empates e duas derrotas. No embate anterior, aliás, sofreu revés por 1 a 0, exatamente para o Inter em duelo válido pela 24ª rodada. O último resultado positivo foi sobre o Botafogo há pouco mais de um mês. O desempenho da equipe também vem sendo motivo de críticas pela oscilação e queda de rendimento. O técnico Fernando Seabra contará com o retorno de Matheus Pereira, principal jogador da equipe na temporada. O meio-campista cumpriu suspensão automática. Em contrapartida, o lateral-direito Willian e o volante Lucas Romero serão baixas por suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo. Neste cenário, Wesley Gasolina deve ser o escolhido o substituto na lateral direita. Há também a chance da improvisação de Ramiro no setor. Wallace provavelmente ficará com a vaga de Romero. Além disso, há também a chance de Kaio Jorge ser o titular no lugar de Dinenno. Como chega o Internacional O Colorado demonstra que está reagindo na Série A. Afinal, nos últimos seis compromissos no Campeonato Brasileiro, perdeu apenas um. Além de três empates e duas vitórias. Assim, o fato de ter superado o mesmo adversário, três dias atrás, dá maior confiança a equipe gaúcha para buscar mais um triunfo. No entanto, o Inter ainda não venceu fora de casa sob o comando de Roger Machado. O técnico não terá o goleiro Rochet à disposição, pois cumprirá suspensão. Dessa forma, Anthoni e Fabrício disputam a titularidade. O primeiro tem maior probabilidade de ficar com a vaga, já que o segundo se recuperou de lesão recentemente.