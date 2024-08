Criciúma x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Tigre e Massa Bruta medem forças em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse

Nesta quarta-feira (28), Criciúma e Red Bull Bragantino medem forças no Heriberto Hulse, em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h30 (de Brasília). Os dois times estão ameaçados pela luta contra o rebaixamento. Enquanto o Tigre aparece na 15ª colocação, com 25 pontos, o Massa Bruta aparece com 27 pontos, na 14ª posição.

Onde assistir

O duelo entre Criciúma e Red Bull Bragantino será transmitido pelo Premiere, a partir das 19h30 (de Brasília).