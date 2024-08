Com lei do ex, Fulham despacha o Birmingham na Copa da Liga Inglesa

Com homenagens ao ex-técnico Sven-Goran Eriksson, falecido na última segunda-feira (26) , o Fulham não obteve dificuldades para despachar o Birmingham pela Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (27), o time londrino foi a Birmingham, no estádio St. Andrew’s, e venceu por 2 a 0, com direito a lei do ex.

Homenagens e jogo resolvido

Antes da bola rolar, os times se reuniram no centro de campo para um minuto de aplausos ao ex-treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que faleceu na última segunda aos 76 anos – ele perdeu uma batalha para o câncer do pâncreas. Apesar de não ser inglês, Eriksson tinha o respeito por conta de seu trabalho no país. Ele foi treinador da seleção inglesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, além de ter comandado o Manchester City e o Leicester.

Com a bola rolando, o Fulham precisou de apenas 14 minutos para encaminhar a vaga. Primeiro, com o centroavante Raúl Jiménez, que, de pênalti, anotou seu primeiro gol na temporada, aos 10′. Posteriormente, lei do ex no estádio St. Andrew’s. O jovem Jay Stansfield, de apenas 21 anos, e jogador do Fulham desde 2019, passou emprestado pelo Birmingham na temporada passada.

E, logo em sua segunda partida no retorno aos Cottagers, marcou contra o ex-clube. Ele recebeu lançamento preciso de Anderson, tirou do zagueiro e, com categoria, mandou para o fundo da rede, logo aos 14′.