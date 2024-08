Carl Zeiss Jena x Leverkusen: onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira (27/8) o Carl Zeiss Jena, time semiprofissional que disputa a quarta divisão alemã, enfrentará, em casa, no Estádio Ernst Abbe Sportfeld, o Leverkusen, atual campeão da Bundesliga. O jogo no encerra a primeira fase da Copa da Alemanha, que tem exatamente o Leverkusen como atual dono do título.

Nesta fase, que é em jogo único, que vencer avança. Mas em caso de empate, decisão por pênaltis. Na história os times já se enfrentaram duas venzes, ambas pela Copa da Alemanha, com vitórias do Leverkusen.

Onde assistir

Os canais ESPN 4 e Disney+ transmitem a partir das 13h (de Brasília).