Capacidade de gerar jogo e decisivo, Vegetti brilha em 2024 pelo Vasco

O atacante Vegetti foi novamente decisivo para o Vasco. Afinal, ele marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra o Athletico em São Januário, pelo Brasileirão, na última segunda-feira (26).

Fundamental na chegada ao time carioca na reta final da temporada de 2023, quando marcou 10 gols e ajudou a garantir a permanência na primeira divisão, Vegetti continua brilhando e sendo decisivo também em 2024.

Desse modo, até o momento, o argentino marcou 17 gols e contribuiu com oito assistências em 37 jogos. No Brasileirão, foram oito gols, o que o coloca entre os artilheiros da competição, atrás de Pedro, do Flamengo, que já balançou as redes 10 vezes.