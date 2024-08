Brasileiro: sem aval da CBF, Liga Forte oferece horário a TVs e bets

De acordo com a publicação, a proposta possui duas cotas de patrocínio para a competição a partir de 2025. A transmissão em questão seria voltada para apostas, com uma quantidade significativa de anúncios de pelo menos duas empresas do ramo. Os horários indicados são 16h de sábado e 19h de quarta-feira, em TV Aberta (Free to-air TV) e Digital.

A empresa Live Mode, que representa a Liga Forte União, ofereceu os jogos do Brasileiro para TV’s e casas de apostas em formato de pacotes. Entretanto, os horários propostos não se encaixam nas atuais faixas estabelecidas pela tabela da CBF. A informação é do Uol.

Porém, a CBF, responsável pelo agendamento dos horários das partidas, não teria sido ouvida sobre o possível acordo. Além disso, a entidade vê como inviável a realização de jogos às 16h de sábado devido ao calendário (com jogos no meio de semana, obedecer a regra do horário mínimo de 66 horas para preservar atletas seria quebrada). Entretanto, existe um olhar mais positivo da entidade sobre partidas às 19h de quarta-feira. Com isso, existe a possibilidade de uma flexibilidade por parte da Live Mode sobre os horários das propostas iniciais.

Valores e modelos oferecidos pela Liga Forte

Através da Live Mode, a Liga Forte ofereceu os pacotes Golaço e Replay para as casas de apostas. No Golaço, haveria uma exposição de média de 2.318 minutos, o que representa mais do que o triplo de entrega da Globo. O valor seria de R$ 131 milhões. Já no Replay, a exposição seria ainda maior, com um total de 2.516 minutos de mídia. Este pacote ainda possui previsão de programas exclusivos sobre apostas, antes e depois dos jogos, e várias inserções durante as partidas. O valor seria de R$ 132 milhões.

Empresas como a Betfair e Sportingbet estariam negociando esses patrocínios com a Live Mode. A princípio, a expectativa é arrecadar um valor próximo de R$ 500 milhões.