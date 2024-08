Bastos, do Botafogo, é convocado para a seleção da Angola

Que momento vive o zagueiro Bastos, do Botafogo! O jogador, que é um dos destaques não só do Alvinegro na temporada, como da posição no Campeonato Brasileiro, foi convocado para a seleção da Angola depois de três anos sem ter uma oportunidade.

O zagueiro vai defender a seleção nas partidas contra Gana, no dia 5 de setembro, e Sudão, dia 9 do próximo mês. Os jogos são válidos pelas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Apesar de um longo histórico com a seleção, em que já disputou duas edições da Copa Africana de Nações, em 2013 e 2019, e defendeu a seleção 54 vezes – e marcou dois gols, Bastos estava um longo período sem defender o seu país. A última vez, portanto, foi em 2021, para disputar duas partidas de eliminatórias da Copa do Mundo contra Líbia e Egito.