Barcelona vence Rayo Vallecano com gol do estreante Dani Olmo

Meia-atacante entra no intervalo e é principal figura na vitória do Barça, que manteve os 100% de aproveitamento no Espanhol

Segue o líder. Com direito a gol do estreante Dani Olmo, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (27), e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol 2024/25 após as três primeiras rodadas da competição. Unai López abriu o placar para os donos da casa no Estádio Vallecas, em Madri, ainda no primeiro tempo. No entanto, Pedri aproveitou assistência do brasileiro Raphinha para deixar tudo igual e o recém-contratado Dani Olmo confirmou o triunfo na segunda etapa, após passe de Lamine Yamal.

Além disso, o Barcelona voltou a vencer o Rayo Vallecano na capital espanhola após três anos. O último triunfo da equipe catalã havia sido em janeiro de 2021, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Rayo Vallecano x Barcelona

O Rayo Vallecano fez um bom primeiro tempo e surpreendeu o Barcelona. Isto porque os donos da casa abriram o placar logo aos nove minutos, com Unai López, após boa jogada construída pelo lado direito. Por outro lado, o Barcelona conseguiu se encontrar na partida após 20 minutos e assumiu o controle do jogo. No entanto, a posse de bola e o maior volume não foram suficientes para alterar o placar e o Rayo Vallecano levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

Na volta do intervalo, Hansi Flick promoveu a estreia de Dani Olmo com a camisa do Barça e os visitantes foram para cima. Em sua primeira partida no clube catão, o meia-atacante mostrou para o que veio e acertou o travessão em cobrança de falta rápida da equipe. No entanto, o Barcelona buscou o empate sem a participação do camisa 20. Pedri fez boa tabela com Raphinha e aproveitou a assistência do brasileiro para deixar tudo igual no placar aos 14 minutos. Os culés chegaram a virar o jogo com Lewandowski, mas após revisão do VAR, foi assinalada falta de Koundé no lance e o gol acabou sendo anulado. Contudo, a virada aconteceu aos 36 minutos, nos pés de Dani Olmo. Em sua estreia, o meia-atacante aproveitou assistência de Lamine Yamal pela direita e finalizou com a esquerda para confirmar o triunfo por 2 a 1.