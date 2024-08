Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A bola rola às 21h30 (de Brasília). Os ingressos para o confronto estão esgotados. Assim, a expectativa é que cerca de 50 mil torcedores estejam no estádio.

O técnico Rogério Ceni, na coletiva de imprensa após o jogo contra o Botafogo , no final de semana, falou sobre a expectativa da partida desta quarta. Em resumo, o treinador comentou que o adversário, mesmo com desfalques, sendo segue o favorito.

O Bahia deve contar com o retorno do atacante Ademir, que se recuperou de lesão. Por outro lado, segue sem o lateral-direito Gilberto, que cumpre trabalho de transição. O atacante Biel, que está no departamento médico, completa a lista de baixas.

“O Flamengo desfalcado é um grande time, com todo mundo é melhor ainda, e quando está mais desfalcado contrata e melhora mais ainda. Assim, temos que ser honestos, o favoritismo nesse caso não cai para o nosso lado. No entanto, é possível fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida e tentar um bom resultado no primeiro jogo. Mas temos que ser realistas, não vai ser fácil. Espero fazer um jogo igual fizemos hoje. Dessa forma, se repetirmos, vamos disputar de igual para igual contra o Flamengo”, disse.

Como está o Flamengo

O Mais Querido terá o retorno de Tite nesta quarta. O treinador, que ficou fora da beira do campo contra o RB Bragantino, no domingo, por conta de problema de saúde, já retornou ao trabalho e viajou com a delegação para Salvador. Por outro lado, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta seguem como desfalques. Victor Hugo, que está perto de deixar o Flamengo para jogar na Turquia, também ficou fora da lista.

De La Cruz, poupado do confronto contra o Massa Bruta, está de volta. Ele, aliás, vai iniciar a partida no time titular.