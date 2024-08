Ator da Globo, Tony Ramos lembra time histórico do São Paulo e manda recado

Ator da Globo, Tony Ramos, que completa 76 anos nesta terça-feira (27), recebeu um presente especial do elenco do São Paulo

No dia em que completa 76 anos, o ator Tony Ramos recebeu um presente especial do elenco do São Paulo, clube pelo qual torce. Durante sua participação no programa ‘Mais Você’, o experiente profissional da Globo ganhou uma camisa autografada do Tricolor Paulista, assim como recados de jogadores do elenco atual.

Enquanto participava da atração, Tony Ramos explicou sua paixão pelo São Paulo, falou sobre sua admiração por Zizinho e contou sua experiência na arquibancada. Logo na sequência, o ator recebeu o presente especial.