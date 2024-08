Assessoria não desmente possível reconciliação de Iza com Yuri: ‘Nada a declarar’

Cantora teria reatado namoro com o volante após descobrir traição. Artista está grávida de Nala, fruto de relacionamento com o atleta

A cantora Iza teria, segundo boatos, reatado o namoro com o meio-campista Yuri Lima . Isso após a artista anunciar o fim do relacionamento com o jogador por traição. A informação é do programa “Fofocalizando”, do “SBT”.

Na última semana, já havia surgido tal rumor da volta do relacionamento da cantora com o volante. No entanto, os representantes pela comunicação de Iza descartaram este cenário.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”, explicou a assessoria.

Episódio de separação de Iza com o jogador

No começo de agosto, a artista veio a público através de um vídeo para anunciar o fim do relacionamento com o volante. Afinal, Iza expõe ter descoberto que o atleta mantinha conversas e envolvimento com uma outra pessoa, que Yuri conheceu antes do namoro com ela.