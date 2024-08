Artur Jorge, do Botafogo, adota boteco favorito no Rio e ‘abre mão’ de hobby em vida carioca

A primeira ida de Artur Jorge ao local ocorreu através de um contato via mensagem. Depois, se tornou parte da rotina livre do técnico na cidade. Segundo fontes informaram ao GE, o português se apresenta sempre como uma figura simpática e agradável.

Com vista privilegiada para praia de Ipanema, o Boteco Belmonte, que não ironicamente é gerido por um botaguense, fisgou o coração de Artur Jorge no Rio. O português tem, inclusive, uma preferência no cardápio: picanha Osvaldo Aranha, com arroz, feijão, batata portuguesa e vinagrete. O prato serve duas pessoas e custa R$ 249.

A rotina de treinos e jogos pode atrapalhar um pouco na adaptação de Artur Jorge à vida no Rio de Janeiro, mas não o impede de ter seu cantinho preferido na cidade: Ipanema. O bairro cativou o comandante alvinegro, que vive excelente fase com o Botafogo, e um boteco específico da região se tornou lugar carimbado em seus dias de folga.

Boteco Belmonte

O dono do local, Antônio Rodrigues, fez questão de destacar seu amor pelo Botafogo em uma parede do boteco. Localizado em um dos três andares do boteco, o espaço dedicado ao Alvinegro contém uma camisa de 2020 autografada e quadros repleto de ídolos históricos do clube.

Artur Jorge se tornou um conhecido de Antônio e também dos funcionários do Belmonte, que, inclusive, já dominam suas preferências no cardápio. Além do prato principal, o técnico português também gosta de se deliciar com as empadinhas – um dos carros chefes do boteco. A de camarão com catupiry tem o favoritismo do comandante.

“Uma figura muito simpática. Na primeira vez, ele me mandou mensagem assim que chegou ao Rio, mas veio várias vezes desde então. Sempre que quer ir, ele me dá um toque e a gente reserva a mesa com muita satisfação porque está fazendo um grande trabalho no Botafogo”, disse Antônio Rodrigues, dono do Boteco Belmonte.