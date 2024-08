Arsenal anuncia contratação de meia espanhol campeão da Euro 2024

Segundo a imprensa inglesa, os Gunners pagaram 32 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões) para contratar o meia. Merino ainda atuou na temporada pela Real Sociedad, mas chega com condições de entrar em campo já no próximo final de semana, pela Premier League.

O Arsenal anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do meia Mikel Merino, de 28 anos, que estava na Real Sociedad. O jogador foi campeão da Eurocopa-2024 com a Espanha tendo, inclusive, marcado o gol da vitória na prorrogação sobre a anfitriã Alemanha, nas quartas de final da competição. Dessa maneira, ele assina até junho de 2028.

Diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar comentou a contratação de meia espanhol, que vai assumir a camisa 23 do clube inglês.

“Estamos muito felizes com a transferência de Mikel Merino. Foi mais um grande esforço de várias pessoas do clube para finalizar o negócio por um jogador que despertou o interesse de vários clubes. Mikel foi um importante alvo para nós neste verão e identificamos que ele é um jogador que pode se encaixar perfeitamente no nosso elenco”, declarou o brasileiro.

Merino pode estrear no Arsenal no sábado (31) contra o Brighton, às 8h30 (de Brasília), no Emirates, em Londres. Os Gunners são o terceiro colocado do Campeonato Inglês, com seis pontos em duas partidas disputadas.