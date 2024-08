Al-Hilal anuncia contratação de João Cancelo

Com contrato de três anos e salário milionário, lateral português escolhe novo desafio na carreira influenciado pelo técnico Jorge Jesus

João Cancelo é o novo reforço do Al-Hilal, time comandado pelo técnico Jorge Jesus. Aos 30 anos, o lateral português, que pertencia ao Manchester City, trocou o Barcelona por uma nova experiência na Arábia Saudita. Nas redes sociais, o Al Hilal celebrou a contratação com a frase: “Do topo do mundo para o Al-Hilal”.

João Cancelo assinou contrato de três anos com o Al-Hilal. Ao mesmo tempo, a transferência acabou sendo feita por 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) e o jogador deverá receber um salário anual de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões), segundo informações da imprensa europeia.

Além disso, o papel de Jorge Jesus foi fundamental nessa transferência. O técnico português fez questão de ligar pessoalmente para Cancelo, o que mudou a visão do jogador sobre a oportunidade de jogar na Arábia Saudita. Jesus persistiu até garantir a contratação de Cancelo.