Yuri Alberto desabafa após nova derrota do Corinthians: ‘Sempre sobra pra mim’

Centroavante é o artilheiro do Timão na temporada, mas não vem conseguindo ajudar equipe que tem o terceiro pior ataque do Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Corinthians saiu derrotado da Arena Castelão ao perder para o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (25), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão novamente criou chances, mas não conseguiu transformar desempenho em resultado. Nem com a volta do seu artilheiro na temporada: Yuri Alberto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a partida, o centroavante que retornou após quase um mês ao time, lamentou as chances perdidas e relatou a dificuldade no processo de recuperação após a cirurgia de retirada da vesícula. Contudo, em tom de desabado, falou que as críticas sempre sobram para o camisa 9.

“É trabalhar, porque as oportunidades vão continuar a aparecer, e vou me esforçar bastante para a bola começar a entrar e esses números a aumentar. A cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, sempre sobra para mim, mas é a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande”, disse Yuri Alberto, que prosseguiu. “Estou me preparando para isso, porque durante o decorrer deste fim de temporada será importante que saiam os gols, ainda mais para eu pegar confiança e aumentar os números, que têm sido bons, é bom ressaltar isso. Sou ser-humano, estou dentro para ajudar; hoje não deu certo, mas vamos trabalhar. É virar a chave porque quinta temos grande jogo da Copa do Brasil, depois temos a chance de virar a chave em casa contra o Flamengo”, completou. Números de Yuri Alberto não consegue ajudar Corinthians Yuri Alberto é o artilheiro da equipe na temporada com 16 gols. Contudo, o ataque corintiano vive uma temporada difícil no Campeonato Brasileiro. Afinal, o timão tem o terceiro pior ataque da competição, apenas atrás de Internacional e Fluminense (18 gols). A equipe passou sem balançar as redes em 12 partidas das 24 disputadas na Série A.