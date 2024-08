Vitinho tenta convencer clube inglês para jogar no Botafogo

Lateral-direito entra em acordo com o Alvinegro, mas Burnley faz alta pedida para liberar o atleta Crédito: Jogada 10

O Botafogo ainda em tem um fio de esperança para contrar com o lateral-direito Vitinho, de 25 anos, que atua no Burnley. No entanto, o clube inglês pede 12 milhões euros (R$ 73 milhões na cotação atual). O valor é alto para o jogador da posição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar disso, Vitinho já aceitou a proposta do Botafogo e quer jogar no Brasil. Ele vê uma oportunidade chegar à Seleção Brasileira, por exemplo. Diante disso, o jogador tenta convencer os ingleses para liberação.

A oferta do Botafogo foi de 8 milhões de euros – R$ 49 milhões – mais 2 milhões de euros em bônus. O total, com o valor extra, fecharia em 10 milhões de euros. Entretanto, o clube quer agilizar e ter um jogador do setor para as quartas de final da Libertadores. Afinal, Artur Jorge tem apenas Mateo Ponte 100% fisicamente. Pensando nisso, o Alvinegro já traça um plano B: o paraguaio Iván Ramírez, de 29 anos, que atua no Libertad. Iván é titular no time que classificou às quartas da Sul-Americana ao avançar nos pênaltis sobre o Sportivo Ameliano. Além disso, ele também foi campeão do Apertura neste ano e convocado para a Seleção do Paraguai para a Copa América.