Vila Nova-GO vence duelo direto contra o América-MG pela Série B

Em Goiânia, lateral panamenho Eric Davis anota o gol do Tigrão, que dorme em terceiro na tabela; Coelho segue fora do G4

Ambas as equipes tiveram boas oportunidades, porém o Tigrão foi mais feliz na bola parada e garantiou a festa da torcida no OBA, onde o time não sabe o que é perder há 12 jogos. Por outro lado, o Coelho não triunfa como visitante desde a sexta rodada.

Em duelo direto pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro, o Vila Nova derrotou por 1 a 0 o América-MG na noite deste domingo (26), em Goiânia. Em bela cobrança de falta, o lateral-esquerdo panamenho Eric Davis anotou o gol solitário do jogo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Com o resultado, o Vila Nova dorme na terceira colocação, agora com 39 pontos, e assegura mais uma rodada no G4. Entretanto, para não perder uma posição na tabela, a equipe goiana precisa secar o Mirassol, que joga contra o Paysandu nesta segunda-feira. O América-MG, por sua vez, estaciona em quinto lugar, com 35 pontos.

Pela 24ª rodada da Série B, as duas equipes viajam para o interior paulista. O Vila Nova encara o líder Novorizontino no sábado (31), às 17h, em Novo Horizonte. Na terça (3/9), às 18h, o América-MG visita o Mirassol, no Municipal de Mirassol.