Vegetti é decisivo, e Vasco vence Athletico-PR em São Januário

Argentino marca o gol da virada aos 40 do 2º tempo e garante vitória do Cruz-Maltino de virada, pelo Campeonato Brasileiro

Em prévia da Copa do Brasil, o Vasco venceu de virada o Athletico por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Gabriel fez o primeiro para o Furacão, mas Emerson Rodríguez e Vegetti marcaram para o Cruz-Maltino na etapa final. Hugo Moura ainda marcou, mas foi anulado pelo VAR. Apesar da vitória, a equipe carioca demonstrou muitas fragilidades e cresceu somente no fim.

Com o resultado, o Vasco pulou para oitava posição, com 31 pontos. O Athletico, por sua vez, fica na 10ª posição, com 29 somados. Agora, os times mudam a chave para a Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na quinta-feira, às 20h, também em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da competição nacional.

Pouca criação

O Vasco iniciou a partida sendo mais incisivo e indo ataque, principalmente, pelo lado esquerdo. Entretanto, não levou grande perigo. Do outro lado, o Athletico apostou em contra-ataques e assustou mais. Com a eficiência ao lado, o Furacão abriu o placar com Gabriel em chute de fora da área. O volante, aliás, não balançava as redes há três anos. Depois disso, o Cruz-Maltino voltou a pressionar, porém com dificuldades para criação. O time só teve uma chance em cabeçada de Vegetti. Emerson Rodríguez colocou uma bola no travessão, mas estava impedido. Mas de fato os visitantes mereceram o placar pela organização e eficiência.