Vegetti, do Vasco, prioriza um jogo de cada vez e analisa seu gol de cabeça

O atacante Vegetti mais uma vez foi decisivo para o Vasco, marcando no final da partida e garantindo a vitória do time carioca sobre o Athletico por 2 a 1, em São Januário. Com esse resultado, o Cruz-Maltino alcançou a oitava colocação, somando 31 pontos.

O argentino analisou o jogo e afirmou que o ideal era pensar primeiro no duelo pelo Brasileirão, já que as equipes voltam a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, novamente em São Januário.

Veja como foi o jogo: Vegetti é decisivo, e Vasco vence Athletico-PR em São Januário