Vasco tem cinco pendurados para enfrentar o CAP

O volante Hugo Moura e o ponta David já sofreram cinco cartões amarelos na competição. Caso levem nova punição, ficariam fora do duelo contra o Vitória, no domingo (1º de setembro).

Ao entrar em campo nesta segunda-feira (26), diante do Athletico, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Vasco precisa prestar atenção nos jogadores pendurados. Afinal, são cinco atletas nesta condição, sendo quatro prováveis titulares no jogo de São Januário, às 21h (de Brasília).

Além deles, o zagueiro João Victor, o ponta Adson e o atacante Rayan possuem dois amarelos. Eles também ficariam fora da partida contra o Vitória em caso de nova sanção. Destes, João Victor e Adson devem ser titulares.

Vale lembrar que, antes do jogo em Salvador, o Vasco encara novamente o Athletico, mas pela Copa do Brasil. Então, mesmo que os cinco jogadores citados levem o terceiro amarelo da série, eles podem enfrentar o Furacão por se tratar de uma competição diferente.

Para o jogo desta segunda, o Cruz-Maltino tem apenas um desfalque por suspensão: o atacante Rossi. Mesmo sem entrar em campo, ele levou cartão amarelo do banco de reservas na partida contra o Criciúma, no último compromisso do Vasco no Brasileirão.