Troca de casal? Jornalista traída por Marcelo Courrege é vista com ex de pivô da separação

Repórter da Globo assumiu namoro com companheira de trabalho em fevereiro, após ex-mulher afirmar ter sido traída pelo ex e pela amiga

A história midiática envolvendo Marcelo Courrege, Renata Heiborn e Carol Barcellos ganhou um capítulo inesperado nesta semana. Isso porque a ex-mulher do repórter da TV Globo apareceu acompanhada do ex-namorado da jornalista, pivô do fim do casamento, na noite da última sexta-feira (23), no Rio.

Renata Heiborn e André Vianna, ex de Carol Barcellos, curtiram o show de Mãeana no Circo Voador, na Lapa, zona central do Rio. Os dois chegaram e foram embora juntos e, apesar de não ter rolado demonstrações públicas de carinho, uma fonte disse à coluna Fábia Oliveira que o clima entre eles exalava intimidade.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram namoro no início deste ano, durante o carnaval, após 16 anos trabalhando juntos. O relacionamento entre eles se tornou público pouco tempo após a separação do repórter e, por isso, tornou-se alvo de diversas polêmicas no meio esportivo.