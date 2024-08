Sem Coutinho e David, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Athletico

Cruz-Maltino terá ausência do camisa 11 pelo quarto jogo seguido. Centroavante Pablo Vegetti, por sua vez, volta à lista

O desfalque “surpresa” para este jogo fica por conta de David. De acordo com o comunicado do Vasco, o jogador apresentou um quadro de celulite facial (infecção por bactéria) e não participou das últimas atividades.

Para este duelo, o Cruz-Maltino seguirá sem Philippe Coutinho pelo quarto jogo seguido. Afinal, o meia, mesmo recuperado de lesão na coxa esquerda, foi diagnosticado com Covid-19, segundo o próprio clube. Assim, ele está sob cuidados médicos e não vai a campo novamente.

Com direito a desfalque de última hora, o Vasco divulgou, na tarde desta segunda-feira (26), os relacionados para o duelo de logo mais contra o Athletico, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília), em São Januário.

Mas se não terá Coutinho diante do Furacão, por outro lado, o Cruz-Maltino ganha o reforço de Pablo Vegetti e Victor Luís. O atacante se ausentou na última partida da equipe no Brasileirão (contra o Criciúma, no último dia 18), em respeito à programação especial para o jogador, que vinha de sequência pesada de jogos. Já o lateral-esquerdo cumpriu suspensão na partida em questão e volta à lista.

O atacante Alex Teixeira, por sua vez, segue fora. Rossi, suspenso, também não consta entre os relacionados. O meia JP fica fora por opção técnica, com Pablo Galdames voltando à lista.