Seabra enfrenta dificuldades para escalar Cruzeiro contra o Internacional

O Cruzeiro terá mais uma vez o Internacional pela frente no Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em compromisso atrasado da quinta rodada.

O técnico Fernando Seabra terá problemas para este jogo, já que dois atletas receberam o terceiro cartão amarelo no jogo do Beira-Rio, no último domingo, vencido pelos gaúchos. Assim, o treinador não poderá contar com o lateral-direito William e o volante Lucas Romero.

Na lateral direita, a opção pode ser Wesley Gasolina ou então improvisar Ramiro. Recentemente, Seabra escolheu utilizar o experiente volante na lateral.