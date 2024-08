São Paulo renova contrato com Willian Gomes

O São Paulo acertou, nesta segunda-feira (26), a renovação de contrato do atacante Willian Gomes. O jogador, agora, tem vínculo com o Tricolor Paulista até o final de 2028, o mais longevo do atual elenco. A expectativa é que ele apareça mais vezes nos jogos e seja uma opção mais comum para Luis Zubeldía.

Contra o Vitória, neste domingo (25), no Morumbis, ele fez seu sexto jogo no profissional, mas o primeiro como titular. Aliás, ele marcou um dos gols do triunfo do São Paulo por 2 a 1 e se emocionou bastante com o feito. No decorrer da partida, o garoto protagonizou outras jogadas importantes de velocidade e infiltração pelos lados do campo, agradando ao técnico Luis Zubeldía.