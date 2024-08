Romário pede desbloqueio de contas por dívidas com Dunga

A ação na Justiça envolvendo Romário e Dunga ganhou mais um capítulo. O ex-atacante solicitou o desbloqueio de sua conta, travada devido à uma dívida do senador no Rio de Janeiro com o ex-volante. Nela consta o valor de R$ 3.327,48. A informação é do Uol.

De acordo com a defesa de Romário, a quantia penhorada está dentro de um limite mínimo considerado para o camisa 11 do tetra consiga sobreviver. O pedido estaria resguardado pela corte especial do STJ em outros precedentes inferiores a 40 salários mínimos, ou R$ 56.480,00. Ele solicitou o desbloqueio imediato, a devolução do valor de R$ 3.327,48 e também uma liminar, com urgência, para que novas possíveis penhoras até este limite não ocorram. As alegações foram enviadas à Justiça do Rio de Janeiro no início de agosto.