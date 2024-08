Real Madrid: Vini Jr e Florentino Pérez são tietados por Kim Kardashian

Vini Jr recebeu Kim Kardashian em sua casa; ele também tirou uma foto com a influenciadora, assim como o presidente do Real Madrid

Vini Jr deu mais uma mostra de que se tornou um ídolo mundial e com prestígio além do futebol. No último domingo (25), o brasileiro foi tietado pela influenciadora e empresária Kim Kardashian, que esteve no Santiago Bernabéu para acompanhar a uma partida do Real Madrid. Da mesma forma, ela registrou um encontro com Florentino Pérez, presidente do clube espanhol.

Na foto, publicada por Kim em sua conta no Instagram, onde tem mais de 166 milhões de seguidores, ela aparece no campo ao lado do jogador.