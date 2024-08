Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 estão de volta. Nesta terça-feira (27), o Barcelona visita o Rayo Vallecano às 16h30 (de Brasília), em confronto direto na parte de cima da tabela. A bola rola no Estádio de Vallecas, na capital espanhola, e ambas as equipes chegam embaladas para buscar os três pontos.

Como chega o Rayo Vallecano

Os donos da casa entram em campo um dia após anunciar a grande contratação dos últimos tempos. Trata-se do meia James Rodríguez, que assinou contrato após encerrar vínculo com o São Paulo.

Ao mesmo tempo, o Rayo Vallecano faz um bom início de temporada e aparece na sétima posição, com quatro pontos, além da invencibilidade na La Liga 2024/25. Ou seja, um triunfo diante do Barça nesta terça-feira coloca a equipe na briga pela liderança da competição, na frente do próprio Barcelona, atual vice-líder.