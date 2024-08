Procuradoria denuncia jogadores envolvidos na briga do Choque-Rei

A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou os personagens que se envolveram na confusão no último Palmeiras x São Paulo. Os times se enfrentaram no dia 18 de agosto, no Allianz Parque e o Verdão saiu vitorioso por 2 a 1. Após o embate, uma briga generalizada entre os jogadores tomou conta no campo, que se estendeu até o vestiário.

Assim, atletas das duas equipes serão julgados pelo STJD por conta do incidente. Caso do zagueiro Sabino, que agrediu Fernando Gallupo, funcionário do Palmeiras e historiador do clube. O palestrino teria provocado o defensor após a partida e seria o motivo para o início da confusão. O defensor acabou enquadrado no artigo 254-A, do CBJD, que é conduta violenta e pode pegar uma punição de quatro a doze partidas.