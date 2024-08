Perfil da Libertadores exalta conquista do Vasco, que completa 26 anos

A conquista da Libertadores por parte do Vasco completa, nesta segunda-feira (26), 26 anos. E o perfil da competição no X (antigo Twitter) aproveitou o aniversário, então, para exaltar o título vascaíno, conquistado diante do Barcelona-EQU, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil em 26 de agosto de 1998, ano do centenário do clube.

Na ocasião, o Vasco venceu o duelo da volta por 2 a 1, gols de Luizão e Donizete, confirmando, assim, a vantagem imposta no jogo de ida, em vitória por 2 a 0, também com gols da dupla. A campanha é extremamente exaltada exatamente por ocorrer poucos dias após o aniversário de 100 anos do Cruz-Maltino e, claro, pela força dos adversários.

