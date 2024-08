Palmeiras terá o menor número de jogos no ano na era Abel Ferreira

O Palmeiras terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o restante da temporada. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Verdão tem todo o foco no torneio de pontos corridos. Contudo, a eliminação precoce nos mata-matas faz com que a equipe tenha o menor número de jogos em um ano completo na era Abel Ferreira.

Com mais 14 rodadas para disputar até o final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras poderá atingir os 67 jogos até o final de 2024. A goleada diante do Cuiabá foi o 53º do ano. Os números são os menores desde que Abel Ferreira chegou em 2020. Isso porque o Alviverde sempre teve mais de 70 jogos na temporada desde que o português chegou.