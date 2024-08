Palmeiras lança livro para celebrar os 110 anos de história

Nesta segunda-feira (26), o Palmeiras completa 110 anos de história e, em meio a diversas homenagens de torcedores e ídolos nas redes sociais, o clube anunciou o lançamento do livro: “Sociedade Esportiva Palmeiras – 110 Anos de Histórias e Conquistas”.

O livro é uma parceria do Palmeiras com a Panini. Na obra foram utilizados diversos documentos desde a fundação do clube, como, por exemplo, atas, súmulas e registros iconográficos . Segundo a nota, do Verdão, o processo de pesquisa durou quase uma década.