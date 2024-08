Palmeiras fatura nova bolada com gol de Endrick no Real Madrid

Atacante marcou seu primeiro gol com a camisa merengue e acionou cláusula do Verdão com o clube espanhol

Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid neste domingo (25), na vitória do Real Madrid por 3 a 0 em cima do Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Mas quem comemorou junto com o atacante foi o Palmeiras. Isso porque o Verdão vai desembolsar uma nova quantia por conta do tento marcado pelo jovem.

Afinal, Endrick ativou uma cláusula do acordo entre Palmeiras e Real Madrid ao marcar um gol com a camisa merengue. Assim, o Verdão vai desembolsar cerca de R$217 mil por causa do tento. Os clubes não revelam até quando essa cláusula pode ser acionada, mas deve valer pelos próximos gols do atacante.