Michael vive grande noite em reestreia pelo Flamengo. Veja como foi!

A vitória do Flamengo por 2 a 1 diante do RB Bragantino, no domingo (25), contou com a reestreia de Michael. Aliás, o camisa 30, que abriu o placar no Maracanã, foi fundamental na vitória rubro-negro. A reportagem do Jogada10 acompanhou de perto o retorno do Robozinho ao Rubro-Negro e mostra para você como foi.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A celebração dos torcedores pelo retorno de Michael começou logo na chegada do ônibus da delegação no Maracanã. O nome do jogador foi um dos mais gritados pelos torcedores.