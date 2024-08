Michael faz revelação sobre período com Filipe Luís e diz: ‘Já era treinador dentro do campo’

Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória contra o RB Bragantino por 2 a 1 no domingo (25), Michael, que fez a sua reestreia pelo time carioca, foi o convidado da “Resenha do Jogo”, da FlaTV. Além de falar sobre a vitória, o Robozinho fez uma revelação sobre o período em que jogou com Filipe Luís, em sua primeira passagem no Rubro-Negro.

Segundo Michael, Filipe Luís, que foi campeão do Mundial de Clubes Sub-20 no sábado como técnico da categoria do Flamengo, já era um treinador dentro de campo. Além disso, revelou que, em algumas ocasiões, escutava mais o companheiro do que os treinadores.