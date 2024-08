Médico do Atlético detalha cirurgia de Matias Zaracho

Zaracho passou por procedimento no último sábado, em Belo Horizonte, e não tem previsão de retorno ao time do Atlético

O médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, explicou o procedimento cirúrgico a que o meia Matias Zaracho foi submetido no último sábado, em Belo Horizonte.

Zaracho passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia na região inguinal. No momento, não há previsão para seu retorno aos gramados.

“Ele vinha se queixando de dores na região púbica. Inicialmente, tentamos um tratamento conservador, que é a abordagem recomendada no início. O jogador apresentou melhora, mas, com a intensificação dos treinamentos, as dores retornaram e afetaram seu desempenho”, comentou Lasmar.