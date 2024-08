Líder do Brasileirão, Fortaleza tem o melhor CEO de clube de futebol da América do Sul

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi condecorado com a honraria em premiação na Confut Sudamericana

Após vencer o Corinthians por 1 a 0, o Fortaleza assumiu a liderança da competição. Aliás, a primeira equipe nordestina a atingir tal feito no segundo turno do Brasileirão. Com crescentes resultados nos últimos anos, o Leão tem apostado num projeto de longo prazo, com Marcelo Paz à frente do clube desde 2017. O executivo foi eleito, na última sexta-feira (23), pela Confut Sudamericana, o melhor Profissional de Direção Executiva Geral (CEO/Presidente) do continente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O evento debateu as tendências e desafios da indústria do futebol sul-americano. Além disso, também distribuiu premiações em 20 categorias, com o objetivo de reconhecer o trabalho dos profissionais do mercado da bola. Marcelo Paz foi eleito ao concorrer com os executivos Jorge Pablo Brito, do River Plate, e Leila Pereira, do Palmeiras.