Italiano: Juventus bate Verona com dois de Vlahovic e assume liderança

O Campeonato Italiano 2024/25 tem um novo líder. A Juventus não tomou conhecimento do Verona, nesta segunda-feira (26), e mesmo fora de casa, conquistou uma vitória por 3 a 0, que colocou a Velha Senhora na ponta da tabela, como única equipe com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Calcio. O grande destaque da partida foi o atacante Vlahovic, com dois gols marcados. Além disso, Savona também deixou sua marca no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta é o líder do Campeonato Italiano 2024/25, com seis pontos conquistados em duas rodadas.

Por outro lado, o Verona conheceu sua primeira derrota na competição e aparece na 11ª posição, com os três pontos conquistados na primeira rodada.