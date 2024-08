Grêmio x São Paulo, quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

Grêmio e São Paulo entram em campo nesta segunda-feira (26), às 17h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O duelo de volta já está agendado para a próxima quinta-feira (29), às , no Canindé, em São Paulo. O vencedor encara Internacional ou Ferroviária na semifinal da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil e do Canal Goat, no YouTube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Grêmio Para a partida, a técnica Thaissan Passos espera ter o retorno de sua goleira titular Lorena. Afinal, a medalhista olímpica ainda não atuou desde que retornou por conta de um desconforto no joelho esquerdo. Contudo, pode ser a grande novidade na equipe justamente no mata-mata da competição. Entretanto, o principal objetivo do Grêmio é corrigir os erros da primeira fase e evitar nova derrota para as paulistas. Na última rodada da classificação, as Gurias Gremistas perderam para o Tricolor por 4 a 0.