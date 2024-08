Fred Bruno emociona web em anúncio de contrato com a Globo; veja vídeo

Jornalista ficou conhecido pelos nove anos que participou do 'Desimpedidos' e é uma das referências da web em conteúdos esportivos Crédito: Jogada 10

Fred Bruno sequer fez sua estreia na Globo, mas a novidade já tem repercutido positivamente nas redes sociais. Isso porque o influenciador emocionou os internautas ao compartilhar um vídeo com a reação de seus pais ao saber do acordo firmado entre o filho e a emissora nesta sexta-feira (26). O jornalista vai agregar a equipe esportiva do SporTV e produzir conteúdos para o Globo Esporte no Youtube. “Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando. Finalmente posso falar: “Mãe, ‘tô’ na Globo” (risos)”, escreveu Fred ao contar a novidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No vídeo, os pais do jornalista tentavam adivinhar qual surpresa o filho tinha reservado para eles desta vez. Ninguém acertou os palpites, que foram desde um novo neto a um segundo casamento, e Bruno, muito nervoso, deu a notícia tão aguardada.

Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: MÃE, TÔ NA GLOBO!!! Hahahahaha pic.twitter.com/JExhaplSdA

— FRED BRUNO (@fred_b12) August 26, 2024 Fred na Globo Após quase uma década de Desimpedidos, canal esportivo popular no Youtube, Fred Bruno agora vai se arriscar na programação dos canais Globo. O jornalista vai participar do ‘Tá na Área’ e do ‘Troca de Passes’ – ambos no SporTV, canal fechado da emissora. A estreia de Fred deve ocorrer durante a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ou seja, na primeira semana de setembro, dia 6.